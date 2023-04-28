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Гусевъ Василій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Гусевъ Парфиръ

Мать: Гусева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Карманова Мавра

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Шаранова Акилина

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1869

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1875

Сын: Гусевъ Семенъ

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бахарева Ксенія

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусевъ Петръ

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Авдотья

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