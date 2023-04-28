Гусевъ Василій
Место рождения
Дата рождения1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Гусевъ Парфиръ
Мать: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Карманова Мавра
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Шаранова Акилина
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
18.04.1869
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
02.02.1875
Сын: Гусевъ Семенъ
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бахарева Ксенія
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусевъ Петръ
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Авдотья