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Волкова Матрена Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Волковъ Василій

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Тарасова Анастасія

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гусева Авдотья

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Волковъ Илья

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пентюхова Прасковья

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Малова Марія

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Иванъ

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