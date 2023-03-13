Волкова Матрена Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Волковъ Василій
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Тарасова Анастасія
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гусева Авдотья
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Волковъ Илья
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пентюхова Прасковья
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Малова Марія
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1857
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Иванъ