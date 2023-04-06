Малова (Волкова) Марія
Место рождения
Дата рождения1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Волковъ Иванъ
Мать: Волкова Матрена Назарова
Бракосочетание
10.11.1869
Муж: Маловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Настасія
Отец ребёнка: Маловъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.08.1881
Сын: Маловъ Николай
Отец ребёнка: Маловъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.01.1883
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Маловъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.04.1885
Сын: Маловъ Артемонъ
Отец ребёнка: Маловъ Иванъ