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Малова (Волкова) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Волковъ Иванъ

Мать: Волкова Матрена Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1869

Муж: Маловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Настасія

Отец ребёнка: Маловъ Иванъ

Рождение ребёнка
03.08.1881

Сын: Маловъ Николай

Отец ребёнка: Маловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1883

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Маловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1885

Сын: Маловъ Артемонъ

Отец ребёнка: Маловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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