Волковъ Илья
Место рождения
Дата рождения1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Волковъ Иванъ
Мать: Волкова Матрена Назарова
Рождение ребёнка
?.05.1881
Сын: Волковъ Петръ
Мать ребёнка: $109
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: $109
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: $109
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волковъ Кузьма
Мать ребёнка: $109
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $109