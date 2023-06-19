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Волковъ Илья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1815 г.р.

Жена

Дети

1881 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Волковъ Иванъ

Мать: Волкова Матрена Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.05.1881

Сын: Волковъ Петръ

Мать ребёнка: $109

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: $109

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: $109

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волковъ Кузьма

Мать ребёнка: $109

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $109