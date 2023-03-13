$109 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди$109

$109

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

1881 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1881

Сын: Волковъ Петръ

Отец ребёнка: Волковъ Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волковъ Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волковъ Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волковъ Кузьма

Отец ребёнка: Волковъ Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Илья