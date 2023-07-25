Наумов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1858

Сын: Наумов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1859

Дочь: Сазонова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
?.08.1860

Дочь: Наумова Варвара Митрофановна

Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
19.11.1861

Сын: Наумов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
06.04.1863

Сын: Наумов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
19.11.1864

Сын: Наумов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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