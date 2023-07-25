Наумов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1858
Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1859
Дочь: Сазонова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
?.08.1860
Дочь: Наумова Варвара Митрофановна
Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
19.11.1861
Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
06.04.1863
Сын: Наумов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
19.11.1864
Сын: Наумов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Наумова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно