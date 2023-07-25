Наумов Павел Михайлович 19.11.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумов Павел Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.11.1861

умер 1920

Отец
Наумов Михаил Михайлович08.07.1831 г.р.
Мать
Наумова Екатерина ПавловнаПосле 1830 г.р.
Супруги
Наумова (Черецкая) Наталья ОсиповнаНеизвестно г.р.
Дети
Наумов Михаил Павлович19.11.1893 г.р.
Шишкова (Наумова) Екатерина Павловна?.02.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1861

Отец: Наумов Михаил Михайлович

Мать: Наумова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
19.11.1893

Сын: Наумов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
?.02.1896

Дочь: Шишкова (Наумова) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
17.?.1901

Дочь: Войнович (Наумова) Варвара Павловна

Мать ребёнка: Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
14.02.1908

Сын: Наумов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна

Смерть
1920

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