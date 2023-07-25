Наумов Павел Михайлович
мужской, родился 19.11.1861
умер 1920
ОтецНаумов Михаил Михайлович08.07.1831 г.р.
МатьНаумова Екатерина ПавловнаПосле 1830 г.р.
Супруги
Наумова (Черецкая) Наталья ОсиповнаНеизвестно г.р.
Дети
Наумов Михаил Павлович19.11.1893 г.р.
Шишкова (Наумова) Екатерина Павловна?.02.1896 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1893
Мать ребёнка: Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
?.02.1896
Дочь: Шишкова (Наумова) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
17.?.1901
Дочь: Войнович (Наумова) Варвара Павловна
Мать ребёнка: Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
14.02.1908
Мать ребёнка: Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна
Смерть
1920