Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Черецкая (Кандаурова) Надежда ДмитриевнаОколо 1845 г.р.
Отец
Черецкий Осип ЯковлевичОколо 1829 г.р.
Супруги
Наумов Павел Михайлович19.11.1861 г.р.
Дети
Наумов Михаил Павлович19.11.1893 г.р.
Шишкова (Наумова) Екатерина Павловна?.02.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черецкий Осип Яковлевич

Мать: Черецкая (Кандаурова) Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
19.11.1893

Сын: Наумов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
?.02.1896

Дочь: Шишкова (Наумова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
17.?.1901

Дочь: Войнович (Наумова) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
14.02.1908

Сын: Наумов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно

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