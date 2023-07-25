Наумова (Черецкая) Наталья Осиповна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьЧерецкая (Кандаурова) Надежда ДмитриевнаОколо 1845 г.р.
ОтецЧерецкий Осип ЯковлевичОколо 1829 г.р.
Супруги
Наумов Павел Михайлович19.11.1861 г.р.
Дети
Наумов Михаил Павлович19.11.1893 г.р.
Шишкова (Наумова) Екатерина Павловна?.02.1896 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1893
Отец ребёнка: Наумов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
?.02.1896
Дочь: Шишкова (Наумова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
17.?.1901
Дочь: Войнович (Наумова) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1908
Отец ребёнка: Наумов Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно