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Наумов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1864

Отец: Наумов Михаил Михайлович

Мать: Наумова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова (Мосолова) Анастасия Хрисанфовна

Рождение ребёнка
10.04.1902

Дочь: Наумова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Наумова (Мосолова) Анастасия Хрисанфовна

Рождение ребёнка
10.12.1903

Сын: Наумов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Наумова (Мосолова) Анастасия Хрисанфовна

Смерть
Неизвестно

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