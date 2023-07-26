Наумов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1902
Дочь: Наумова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Наумова (Мосолова) Анастасия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
10.12.1903
Сын: Наумов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Наумова (Мосолова) Анастасия Хрисанфовна
Смерть
Неизвестно