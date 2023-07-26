Наумова (Мосолова) Анастасия Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Мосолова) Анастасия Хрисанфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
10.04.1902

Дочь: Наумова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Наумов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
10.12.1903

Сын: Наумов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Наумов Николай Михайлович

Смерть
Около 1911

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