Наумова (Мосолова) Анастасия Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1902
Дочь: Наумова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Наумов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
10.12.1903
Сын: Наумов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Наумов Николай Михайлович
Смерть
Около 1911