Наумов Алексей Михайлович 06.04.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумов Алексей Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.04.1863

умер После 1917

Отец
Наумов Михаил Михайлович08.07.1831 г.р.
Мать
Наумова Екатерина ПавловнаПосле 1830 г.р.
Дети
Шапрон Дю Ларре (Наумова) Наталья Алексеевна1889 г.р.
Наумов Михаил Алексеевич1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1863

Отец: Наумов Михаил Михайлович

Мать: Наумова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шапрон Дю Ларре (Наумова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Наумов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд

Смерть
После 1917

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