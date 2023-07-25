Наумов Алексей Михайлович
мужской, родился 06.04.1863
умер После 1917
ОтецНаумов Михаил Михайлович08.07.1831 г.р.
МатьНаумова Екатерина ПавловнаПосле 1830 г.р.
Дети
Наумов Михаил Алексеевич1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1863
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шапрон Дю Ларре (Наумова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
Смерть
После 1917