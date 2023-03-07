Деулина (Лиходумова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулина (Лиходумова) Дарья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.03.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1857

Отец: Лиходумовъ Кузьма

Мать: Лиходумова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1874

Муж: Деулинъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1874

Сын: Деулинъ Иванъ

Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1879

Сын: Деулинъ Степанъ

Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1883

Сын: Деулинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1888

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Деулинъ Федоръ

Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1892

Сын: Деулинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1893

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Прасковья

Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ

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