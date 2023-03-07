Деулина (Лиходумова) Дарья
Место рождения
Дата рождения07.03.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1857
Отец: Лиходумовъ Кузьма
Мать: Лиходумова Александра
Бракосочетание
30.01.1874
Муж: Деулинъ Макаръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1874
Сын: Деулинъ Иванъ
Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ
Рождение ребёнка
14.12.1879
Сын: Деулинъ Степанъ
Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ
Рождение ребёнка
07.11.1883
Сын: Деулинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ
Рождение ребёнка
11.12.1888
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ
Рождение ребёнка
17.02.1890
Сын: Деулинъ Федоръ
Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ
Рождение ребёнка
25.01.1892
Сын: Деулинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ
Рождение ребёнка
08.11.1893
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Прасковья
Отец ребёнка: Деулинъ Макаръ