Лиходумова (Таракина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумова (Таракина) Александра

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Таракинъ Григорий

Мать: Таракина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.10.1848

Муж: Лиходумовъ Кузьма

Рождение ребёнка
25.06.1850

Сын: Лиходумовъ Петръ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1851

Сын: Лиходумовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1852

Сын: Лиходумовъ Якимъ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1854

Дочь: Павлова Анна

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1857

Дочь: Деулина Дарья

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1859

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1860

Дочь: Лиходумова Марина

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1862

Сын: Лиходумовъ Владимиръ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1864

Сын: Лиходумовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1866

Сын: Лиходумовъ Яковъ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1869

Дочь: Софронова Пелагея

Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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