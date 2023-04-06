Лиходумова (Таракина) Александра
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Таракинъ Григорий
Мать: Таракина Агрофена
Бракосочетание
01.10.1848
Муж: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
25.06.1850
Сын: Лиходумовъ Петръ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
22.10.1851
Сын: Лиходумовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
02.09.1852
Сын: Лиходумовъ Якимъ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
09.09.1854
Дочь: Павлова Анна
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
07.03.1857
Дочь: Деулина Дарья
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
02.05.1859
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
15.07.1860
Дочь: Лиходумова Марина
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
13.07.1862
Сын: Лиходумовъ Владимиръ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
20.03.1864
Сын: Лиходумовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
20.10.1866
Сын: Лиходумовъ Яковъ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма
Рождение ребёнка
01.05.1869
Дочь: Софронова Пелагея
Отец ребёнка: Лиходумовъ Кузьма