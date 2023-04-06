Павлова (Лиходумова) Анна
Место рождения
Дата рождения09.09.1854
Дата смерти11.12.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1854
Отец: Лиходумовъ Кузьма
Мать: Лиходумова Александра
Бракосочетание
28.01.1872
Муж: Павловъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1872
Сын: Павловъ Василий
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.04.1875
Сын: Павловъ Василий
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
10.06.1879
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.09.1883
Сын: Павловъ Андрей
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
14.08.1884
Сын: Павловъ Андрей
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пимонова Екатерина
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.03.1888
Дочь: Волжанина Дарья
Отец ребёнка: Павловъ Степанъ
Смерть
11.12.1890
Причина смерти: отъ простуды