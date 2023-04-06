Павлова (Лиходумова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Лиходумова) Анна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.09.1854

Дата смерти

11.12.1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1854

Отец: Лиходумовъ Кузьма

Мать: Лиходумова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1872

Муж: Павловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1872

Сын: Павловъ Василий

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1875

Сын: Павловъ Василий

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1879

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Рождение ребёнка
25.09.1883

Сын: Павловъ Андрей

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1884

Сын: Павловъ Андрей

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пимонова Екатерина

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Рождение ребёнка
17.03.1888

Дочь: Волжанина Дарья

Отец ребёнка: Павловъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.12.1890
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ простуды
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