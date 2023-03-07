Волжанина (Павлова) Дарья
Место рождения
Дата рождения17.03.1888
Дата смерти26.08.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1888
Отец: Павловъ Степанъ
Мать: Павлова Анна
Бракосочетание
07.02.1907
Муж: Волжанинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
19.12.1907
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Волжанинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
18.02.1911
Сын: Волжанинъ Прокопий
Отец ребёнка: Волжанинъ Иосифъ
Смерть
26.08.1911
Причина смерти: Отъ простуды