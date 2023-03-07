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Волжанина (Павлова) Дарья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.03.1888

Дата смерти

26.08.1911

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1888

Отец: Павловъ Степанъ

Мать: Павлова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1907

Муж: Волжанинъ Иосифъ

Рождение ребёнка
19.12.1907

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Волжанинъ Иосифъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1911

Сын: Волжанинъ Прокопий

Отец ребёнка: Волжанинъ Иосифъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.08.1911
Причина смерти: Отъ простуды
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