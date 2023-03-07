Деулинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения14.12.1879
Дата смерти05.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1879
Отец: Деулинъ Макаръ
Мать: Деулина Дарья
Рождение ребёнка
15.09.1906
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Деулина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
21.11.1910
Сын: Деулинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Деулина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1938
Причина смерти: расстрелян