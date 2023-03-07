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Деулинъ Степанъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.12.1879

Дата смерти

05.01.1938

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

Дети

1906 г.р.
1910 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1879

Отец: Деулинъ Макаръ

Мать: Деулина Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1906

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Деулина Екатерина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1910

Сын: Деулинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Деулина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деулина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деулина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деулина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деулина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деулина Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деулина Екатерина Иванова

Смерть
05.01.1938
Причина смерти: расстрелян
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