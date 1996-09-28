Деулинъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1910
Дата смерти28.09.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1910
Отец: Деулинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1937
Сын: Деулин Иван
Мать ребёнка: Деулина Анна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Деулин Алексей
Мать ребёнка: Деулина Анна
Рождение ребёнка
08.05.1952
Сын: Деулин Николай
Мать ребёнка: Деулина Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1996