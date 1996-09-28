Деулинъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулинъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1910

Дата смерти

28.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1910

Отец: Деулинъ Степанъ

Мать: Деулина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1937

Сын: Деулин Иван

Мать ребёнка: Деулина Анна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Деулин Алексей

Мать ребёнка: Деулина Анна

Рождение ребёнка
08.05.1952

Сын: Деулин Николай

Мать ребёнка: Деулина Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1996
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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