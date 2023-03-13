Деулина (Горшенина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1913
Отец: Горшенинъ Иванъ
Мать: Горшенина Ирина
Рождение ребёнка
1937
Сын: Деулин Иван
Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1947
Сын: Деулин Алексей
Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.05.1952
Сын: Деулин Николай
Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно