Деулина (Горшенина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеулина (Горшенина) Анна

Деулина (Горшенина) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1913

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1913

Отец: Горшенинъ Иванъ

Мать: Горшенина Ирина

Рождение ребёнка
1937

Сын: Деулин Иван

Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1947

Сын: Деулин Алексей

Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
08.05.1952

Сын: Деулин Николай

Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close