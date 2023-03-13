Горшенина (Хомякова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.01.1897
Муж: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.11.1897
Дочь: Хуртина Екатерина
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.11.1899
Дочь: Горшенина Стефанида
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1902
Сын: Горшенинъ Алексей
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Плеханова Татьяна
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.06.1913
Дочь: Деулина Анна
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ