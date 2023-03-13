Горшенина (Хомякова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Хомякова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

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Бракосочетание
27.01.1897

Муж: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
19.11.1897

Дочь: Хуртина Екатерина

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1899

Дочь: Горшенина Стефанида

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Горшенинъ Алексей

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Плеханова Татьяна

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
28.06.1913

Дочь: Деулина Анна

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

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