Плеханова (Горшенина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова (Горшенина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Горшенинъ Иванъ

Мать: Горшенина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
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