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(Деулина) Пелагея
(Деулина) Пелагея
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Древо
Место рождения
сельцо Петровка
Дата рождения
08.11.1893
Пол
Женский
Отец
Деулинъ Макаръ
1854 г.р.
Мать
Деулина (Лиходумова) Дарья
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1893
Отец:
Деулинъ Макаръ
Мать:
Деулина Дарья
сельцо Петровка
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