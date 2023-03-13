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(Деулина) Пелагея

Место рождения

сельцо Петровка

Дата рождения

08.11.1893

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1893

Отец: Деулинъ Макаръ

Мать: Деулина Дарья

сельцо Петровка
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