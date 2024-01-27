Горчакова (Суворова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
Около 1765
Рождение ребёнка
27.06.1766
Дочь: Хвостова (Горчакова) Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф. 19, оп. 111, д. 60. с. 210. Метрические книги церкви Вознесения Господня при Адмиралтейских слободах.
Рождение ребёнка
?.05.1769
Сын: Горчаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Горчакова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Горчакова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович
Смерть
1813