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Горчакова (Суворова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1813

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Суворов Василий Иванович

Мать: Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна

Бракосочетание
Около 1765

Муж: Горчаков Иван Романович

Рождение ребёнка
27.06.1766

Дочь: Хвостова (Горчакова) Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф. 19, оп. 111, д. 60. с. 210. Метрические книги церкви Вознесения Господня при Адмиралтейских слободах.
Рождение ребёнка
?.05.1769

Сын: Горчаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Горчакова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Горчаков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Горчакова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович

Смерть
1813

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