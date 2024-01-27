Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Около 1757

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1720

Муж: Суворов Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1730

Сын: Суворов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Суворов Василий Иванович

Смерть
Около 1757
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена у алтаря того же Фёдора Студита, где, по преданию, крестили её единственного сына Александра.

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