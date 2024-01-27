Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиОколо 1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1720
Рождение ребёнка
24.11.1730
Сын: Суворов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Суворов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Суворов Василий Иванович
Смерть
Около 1757
Похоронена у алтаря того же Фёдора Студита, где, по преданию, крестили её единственного сына Александра.