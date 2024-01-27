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Суворов Василий Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1705

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1720

Жена: Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна

Рождение ребёнка
24.11.1730

Сын: Суворов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна

Смерть
1775
Москва, город федерального значения Москва

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