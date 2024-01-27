Суворов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти1775
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1720
Рождение ребёнка
24.11.1730
Сын: Суворов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна
Смерть
1775