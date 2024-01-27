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Горчаков Иван Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

25.08.1801

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Горчаков Роман Фёдорович

Мать: Горчакова (Траханиотова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Около 1765

Жена: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
27.06.1766

Дочь: Хвостова (Горчакова) Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф. 19, оп. 111, д. 60. с. 210. Метрические книги церкви Вознесения Господня при Адмиралтейских слободах.
Рождение ребёнка
?.05.1769

Сын: Горчаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Горчакова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Горчаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Горчакова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна

Смерть
25.08.1801
Москва, город федерального значения Москва

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