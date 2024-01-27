Горчакова (Траханиотова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Траханиотова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Траханиотов Иван Иванович

Мать: Траханиотова (Мышецкая) Аграфена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вердеревская (Горчакова) Устинья Романовна

Отец ребёнка: Горчаков Роман Фёдорович

Бракосочетание
1711

Муж: Горчаков Роман Фёдорович

Рождение ребёнка
1717

Сын: Горчаков Иван Романович

Отец ребёнка: Горчаков Роман Фёдорович

Рождение ребёнка
После 1730

Дочь: Кольцова-Мосальская (Горчакова) Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Горчаков Роман Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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