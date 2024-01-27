Горчакова (Траханиотова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вердеревская (Горчакова) Устинья Романовна
Отец ребёнка: Горчаков Роман Фёдорович
Бракосочетание
1711
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Горчаков Роман Фёдорович
Рождение ребёнка
После 1730
Дочь: Кольцова-Мосальская (Горчакова) Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Горчаков Роман Фёдорович
Смерть
Неизвестно