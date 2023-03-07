Бурзянцева (Кувшинова) Феона
Место рождения
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Кувшиновъ Флегонтъ
Мать: Кувшинова Татьяна
Бракосочетание
17.01.1896
Муж: Бурзянцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.11.1896
Дочь: Бруснигина Анна
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
04.12.1898
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
26.02.1903
Сын: Бурзянцевъ Василий
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бурзянцевъ Николай
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.02.1905
Дочь: Потапова Евдокия
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.04.1907
Сын: Бурзянцевъ Егоръ (Георгий)
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бурзянцевъ Николай
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.03.1910
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.07.1913
Сын: Бурзянцевъ Степанъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.07.1916
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ