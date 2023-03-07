Бурзянцева (Кувшинова) Феона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Кувшинова) Феона

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кувшиновъ Флегонтъ

Мать: Кувшинова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1896

Муж: Бурзянцевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1896

Дочь: Бруснигина Анна

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1898

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1903

Сын: Бурзянцевъ Василий

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бурзянцевъ Николай

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ

Рождение ребёнка
06.02.1905

Дочь: Потапова Евдокия

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1907

Сын: Бурзянцевъ Егоръ (Георгий)

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бурзянцевъ Николай

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1910

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1913

Сын: Бурзянцевъ Степанъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1916

Сын: Бурзянцевъ Александръ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Федоръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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