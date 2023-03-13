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Кувшинова (Каратова) Татьяна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

03.01.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1839

Отец: Каратовъ Григорий

Мать: Каратова Матрена

Александровка
Бракосочетание
31.03.1858

Муж: Кувшиновъ Флегонтъ

Рождение ребёнка
23.03.1859

Дочь: Самохина Гусева Матрена

Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1861

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бурзянцева Феона

Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1880

Дочь: Кириллова Васса

Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбанова Василиса

Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Илья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ

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