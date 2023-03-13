Кувшинова (Каратова) Татьяна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения03.01.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1839
Отец: Каратовъ Григорий
Мать: Каратова Матрена
Александровка
Бракосочетание
31.03.1858
Муж: Кувшиновъ Флегонтъ
Рождение ребёнка
23.03.1859
Дочь: Самохина Гусева Матрена
Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ
Рождение ребёнка
19.08.1861
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бурзянцева Феона
Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ
Рождение ребёнка
18.08.1880
Дочь: Кириллова Васса
Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбанова Василиса
Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Илья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Флегонтъ