Кириллова (Кувшинова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Кувшинова) Васса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.08.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1880

Отец: Кувшиновъ Флегонтъ

Мать: Кувшинова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.07.1898

Муж: Кирилловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1898

Сын: Кирилловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кирилловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1902

Сын: Кирилловъ Матвей

Отец ребёнка: Кирилловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1904

Дочь: Кириллова Анастасия

Отец ребёнка: Кирилловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1906

Дочь: Зиновия

Отец ребёнка: Кирилловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1908

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кирилловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1910

Сын: Кирилловъ Иванъ

Отец ребёнка: Кирилловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1911

Сын: Кирилловъ Иванъ

Отец ребёнка: Кирилловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кирилловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1916

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Кирилловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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