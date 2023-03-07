Кириллова (Кувшинова) Васса
Место рождения
Дата рождения18.08.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1880
Отец: Кувшиновъ Флегонтъ
Мать: Кувшинова Татьяна
Бракосочетание
08.07.1898
Муж: Кирилловъ Василий
Рождение ребёнка
20.09.1898
Сын: Кирилловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кирилловъ Василий
Рождение ребёнка
01.08.1902
Сын: Кирилловъ Матвей
Отец ребёнка: Кирилловъ Василий
Рождение ребёнка
22.12.1904
Дочь: Кириллова Анастасия
Отец ребёнка: Кирилловъ Василий
Рождение ребёнка
23.10.1906
Дочь: Зиновия
Отец ребёнка: Кирилловъ Василий
Рождение ребёнка
18.05.1908
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кирилловъ Василий
Рождение ребёнка
10.09.1910
Сын: Кирилловъ Иванъ
Отец ребёнка: Кирилловъ Василий
Рождение ребёнка
21.08.1911
Сын: Кирилловъ Иванъ
Отец ребёнка: Кирилловъ Василий
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кирилловъ Василий
Рождение ребёнка
10.03.1916
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Кирилловъ Василий