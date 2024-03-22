Потапова (Бурзянцева) Евдокия
Место рождения
Дата рождения06.02.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1905
Отец: Бурзянцевъ Федоръ
Мать: Бурзянцева Феона
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потаповъ Тимофей
хутор Ново-Покровский
Рождение ребёнка
31.07.1930
Дочь: Калинина Ольга
Отец ребёнка: Потаповъ Тимофей
хутор Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потаповъ Тимофей