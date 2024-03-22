Потапова (Бурзянцева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапова (Бурзянцева) Евдокия

Потапова (Бурзянцева) Евдокия

Место рождения

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.02.1905

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1905

Отец: Бурзянцевъ Федоръ

Мать: Бурзянцева Феона

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потаповъ Тимофей

хутор Ново-Покровский
Рождение ребёнка
31.07.1930

Дочь: Калинина Ольга

Отец ребёнка: Потаповъ Тимофей

хутор Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потаповъ Тимофей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close