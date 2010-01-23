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Калинина (Потапова) Ольга

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Место рождения

хутор Ново-Покровский

Дата рождения

31.07.1930

Дата смерти

23.01.2010

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1930

Отец: Потаповъ Тимофей

Мать: Потапова Евдокия

хутор Ново-Покровский
Рождение ребёнка
03.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Вячеслав

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Вячеслав

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Вячеслав

Смерть
23.01.2010
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