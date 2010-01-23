Калинина (Потапова) Ольга
Место рожденияхутор Ново-Покровский
Дата рождения31.07.1930
Дата смерти23.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1930
Отец: Потаповъ Тимофей
Мать: Потапова Евдокия
хутор Ново-Покровский
Рождение ребёнка
03.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Вячеслав
Рождение ребёнка
13.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Вячеслав
Смерть
23.01.2010