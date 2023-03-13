Колбанова (Кувшинова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбанова (Кувшинова) Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувшиновъ Флегонтъ

Мать: Кувшинова Татьяна

Рождение ребёнка
03.11.1891

Сын: Колбановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Колбановъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колбановъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбановъ Андрей

Рождение ребёнка
25.12.1894

Дочь: Трубникова Анисья

Отец ребёнка: Колбановъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1896

Сын: Колбановъ Василий

Отец ребёнка: Колбановъ Андрей

Рождение ребёнка
29.05.1897

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Колбановъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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