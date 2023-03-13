Колбанова (Кувшинова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кувшиновъ Флегонтъ
Мать: Кувшинова Татьяна
Рождение ребёнка
03.11.1891
Сын: Колбановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Колбановъ Андрей
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колбановъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбановъ Андрей
Рождение ребёнка
25.12.1894
Дочь: Трубникова Анисья
Отец ребёнка: Колбановъ Андрей
Рождение ребёнка
?.04.1896
Сын: Колбановъ Василий
Отец ребёнка: Колбановъ Андрей
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Колбановъ Андрей