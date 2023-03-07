Швалев Лаврентий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Яков Афанасьев
Мать: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Швалева Анна Лаврентьева
Мать ребёнка: Швалева Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Швалева Акулина Лаврентьева
Мать ребёнка: Швалева Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Швалева Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Швалева Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Швалева Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
взята со стороны Пошехонского уезда Южской волости из вотчины господина Александра Артемьева сына Загряжского из села Воскресенского
Смерть
1822