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Швалев Лаврентий Яковлев

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Место рождения

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Яков Афанасьев

Мать: Федора Иванова

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Швалева Анна Лаврентьева

Мать ребёнка: Швалева Евдокия Дмитриева

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Швалева Акулина Лаврентьева

Мать ребёнка: Швалева Евдокия Дмитриева

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Швалев Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Швалева Евдокия Дмитриева

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Швалев Фаддей Лаврентьев

Мать ребёнка: Швалева Евдокия Дмитриева

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Швалев Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Швалева Евдокия Дмитриева

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швалева Евдокия Дмитриева

взята со стороны Пошехонского уезда Южской волости из вотчины господина Александра Артемьева сына Загряжского из села Воскресенского
Смерть
1822
Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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