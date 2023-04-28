Швалев Иван Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
25.01.1814 ст.
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Швалев Федор Иванов
Мать ребёнка: Швалева Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Петухова Ксения Иванова
Мать ребёнка: Швалева Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Швалев Федот Иванов
Мать ребёнка: Швалева Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Швалев Стефан Иванов
Мать ребёнка: Швалева Федосья
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Швалева Федосья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Швалев Иван Иванов
Мать ребёнка: Швалева Федосья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Швалев Михаил Иванов
Мать ребёнка: Швалева Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швалева Федосья
Смерть
Неизвестно