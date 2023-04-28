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Швалев Иван Лаврентьев

Место рождения

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Швалев Лаврентий Яковлев

Мать: Швалева Евдокия Дмитриева

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1814 ст.

Жена: Швалева Екатерина Степанова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Швалев Федор Иванов

Мать ребёнка: Швалева Екатерина Степанова

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Петухова Ксения Иванова

Мать ребёнка: Швалева Екатерина Степанова

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Швалев Федот Иванов

Мать ребёнка: Швалева Екатерина Степанова

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Швалев Стефан Иванов

Мать ребёнка: Швалева Федосья

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Швалев Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Швалева Федосья

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Швалев Иван Иванов

Мать ребёнка: Швалева Федосья

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Швалев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Швалева Федосья

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швалева Федосья

Смерть
Неизвестно
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