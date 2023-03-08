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Яков Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Васса Яковлева

Мать ребёнка: Федора Иванова

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Акулина Яковлева

Мать ребёнка: Федора Иванова

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Матфей Яковлев

Мать ребёнка: Федора Иванова

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Швалев Лаврентий Яковлев

Мать ребёнка: Федора Иванова

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Федор Яковлев

Мать ребёнка: Федора Иванова

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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