Яков Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Васса Яковлева
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Акулина Яковлева
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Матфей Яковлев
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Федор Яковлев
Мать ребёнка: Федора Иванова
Смерть
Неизвестно