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Швалева Евдокия Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Швалева Анна Лаврентьева

Отец ребёнка: Швалев Лаврентий Яковлев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Швалева Акулина Лаврентьева

Отец ребёнка: Швалев Лаврентий Яковлев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Швалев Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Швалев Лаврентий Яковлев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Швалев Фаддей Лаврентьев

Отец ребёнка: Швалев Лаврентий Яковлев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Швалев Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Швалев Лаврентий Яковлев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швалев Лаврентий Яковлев

взята со стороны Пошехонского уезда Южской волости из вотчины господина Александра Артемьева сына Загряжского из села Воскресенского
Смерть
Неизвестно
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