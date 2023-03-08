Швалева Евдокия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Швалева Анна Лаврентьева
Отец ребёнка: Швалев Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Швалева Акулина Лаврентьева
Отец ребёнка: Швалев Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Швалев Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Швалев Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Швалев Лаврентий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
взята со стороны Пошехонского уезда Южской волости из вотчины господина Александра Артемьева сына Загряжского из села Воскресенского
Смерть
Неизвестно