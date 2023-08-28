Бородина (Коробейникова) Ксения Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Бородин Максим Александрович
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич
Дочь: Наговицына Серафима Александровна
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич
Сын: Бородин Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич
Сын: Бородин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич
Сын: Павла Александровна
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич
Сын: Бородин Константин Александрович
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич
Сын: Бородин Константин Александрович
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич
Дочь: Бородина Мария Александровна
Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич