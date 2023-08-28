Бородина (Коробейникова) Ксения Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Коробейникова) Ксения Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1905 ст.

Сын: Бородин Максим Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 905 стр 25 № 77м В - (Александру) родившему брат Григорий
Рождение ребёнка
27.07.1906 ст.

Дочь: Наговицына Серафима Александровна

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
повт 7/I-59 Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 905 стр 153 № 210ж В - родителю сестра девица Анна
Рождение ребёнка
10.11.1907 ст.

Сын: Бородин Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 907 № 297м В - брат Александру Стефан
Рождение ребёнка
12.04.1909 ст.

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
повт 2/XII-28 В - с. Рябков крестьянская жена Анна Алексеевна Алексеева (Тетка, сестра отца) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 908 № 90ж
Рождение ребёнка
02.03.1911 ст.

Сын: Бородин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - дер. Атряшки крестьянин николай Спиридонович Коробейников Источник: Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 162 №66м
Восприемник
24.12.1911 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - у Анисии Александровны Бородиной (племянница, дочь брата мужа) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 254 № 339ж
Рождение ребёнка
28.05.1912 ст.

Сын: Павла Александровна

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
близнецы Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 301 № 131ж
Рождение ребёнка
28.05.1912 ст.

Сын: Бородин Константин Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
близнецы
Рождение ребёнка
18.07.1913 ст.

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.03.1915 ст.

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник ГАПК Ф 719 оп 8 д 917 стр 13 № 9 В - родная дочь (родителям) Серафима
Рождение ребёнка
11.05.1917 ст.

Сын: Бородин Константин Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - Стефан Алексеевич Бородин (дядя, брат отца) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 113 № 15м
Рождение ребёнка
18.05.1921

Дочь: Бородина Мария Александровна

Отец ребёнка: Бородин Александр Алексеевич

Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 926 № 67 в - родившим родная дочь - Александра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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