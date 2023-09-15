Бородин Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения02.03.1911 ст.
Дата смерти15.06.1911 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1911 ст.
В - дер. Атряшки крестьянин николай Спиридонович Коробейников Источник: Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 162 №66м
Крещение
06.03.1911 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - дер. Атряшки крестьянин николай Спиридонович Коробейников Источник: Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 162 №66м
Смерть
15.06.1911 ст.
4 месяца, от поноса Источник: Ф 719 Оп 8 Д 852 стр 97 №92