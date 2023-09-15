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Бородин Григорий Александрович

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.03.1911 ст.

Дата смерти

15.06.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1911 ст.

Отец: Бородин Александр Алексеевич

Мать: Бородина Ксения Спиридоновна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - дер. Атряшки крестьянин николай Спиридонович Коробейников Источник: Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 162 №66м
Крещение
06.03.1911 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - дер. Атряшки крестьянин николай Спиридонович Коробейников Источник: Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 162 №66м
Смерть
15.06.1911 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
4 месяца, от поноса Источник: Ф 719 Оп 8 Д 852 стр 97 №92
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