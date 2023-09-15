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(Бородина) Павла Александровна

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.05.1912 ст.

Дата смерти

21.07.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1912 ст.

Отец: Бородин Александр Алексеевич

Мать: Бородина Ксения Спиридоновна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
близнецы Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 301 № 131ж
Крещение
31.05.1912 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - Параскева Ильинична Бородина (тетка, жена брата отца) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 301 № 131ж
Смерть
21.07.1912 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
2 месяца, от поноса Источник: Ф 719 Оп 8 Д 852 стр 188 №121
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