(Бородина) Павла Александровна
Место рождения
Дата рождения28.05.1912 ст.
Дата смерти21.07.1912 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1912 ст.
близнецы Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 301 № 131ж
Крещение
31.05.1912 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - Параскева Ильинична Бородина (тетка, жена брата отца) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 301 № 131ж
Смерть
21.07.1912 ст.
2 месяца, от поноса Источник: Ф 719 Оп 8 Д 852 стр 188 №121