Бородин Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения28.05.1912 ст.
Дата смерти12.06.1912 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1912 ст.
близнецы
Крещение
31.05.1912 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - Павел Иоаннович Алексеев (дядя, муж сестры отца) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 301 № 119м
Смерть
12.06.1912 ст.
2 недели, от слабости Источник: Ф 719 Оп 8 Д 852 стр 174 №118