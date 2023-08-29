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Бородин Константин Александрович

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.05.1912 ст.

Дата смерти

12.06.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1912 ст.

Отец: Бородин Александр (1) Алексеевич

Мать: Бородина (Коробейникова) Ксения Спиридоновна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
близнецы
Крещение
31.05.1912 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - Павел Иоаннович Алексеев (дядя, муж сестры отца) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 301 № 119м
Смерть
12.06.1912 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
2 недели, от слабости Источник: Ф 719 Оп 8 Д 852 стр 174 №118

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