(Бородина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения18.07.1913 ст.
Дата смерти11.08.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913 ст.
Крещение
21.07.1913 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 оп 8 д 912 стр 65 № 169ж В - родителям дочь девица Серафима
Смерть
11.08.1913 ст.
3 недели, от слабости Источник: Ф 719 Оп 8 Д 852 стр 229 №110