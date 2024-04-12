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(Бородина) Мария Александровна

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

18.07.1913 ст.

Дата смерти

11.08.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913 ст.

Отец: Бородин Александр Алексеевич

Мать: Бородина Ксения Спиридоновна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Крещение
21.07.1913 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 оп 8 д 912 стр 65 № 169ж В - родителям дочь девица Серафима
Смерть
11.08.1913 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
3 недели, от слабости Источник: Ф 719 Оп 8 Д 852 стр 229 №110
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