Чернавских (Галяминских) Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1945
Дата смерти11.07.2017
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1945
Отец: Кудин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1966
Дочь: Чернавских Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Чернавских Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
30.07.1967
Сын: Чернавских Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Чернавских Анатолий Степанович
Щелкун, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.2017