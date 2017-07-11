Чернавских (Галяминских) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернавских (Галяминских) Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1945

Дата смерти

11.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1945

Отец: Кудин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1966

Дочь: Чернавских Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Чернавских Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
30.07.1967

Сын: Чернавских Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Чернавских Анатолий Степанович

Щелкун, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернавских Анатолий Степанович

Смерть
11.07.2017
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