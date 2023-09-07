Чернавских Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернавских Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1939

Дата смерти

10.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: Чернавских Степан Александрович

Мать: Власова Таисия (Таисья) Николаевна

Рождение ребёнка
16.04.1966

Дочь: Чернавских Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Чернавских Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
30.07.1967

Сын: Чернавских Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Чернавских Анна Прокопьевна

Щелкун, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернавских Анна Прокопьевна

Смерть
10.07.1970
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