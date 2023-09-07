Чернавских Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1939
Дата смерти10.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
Рождение ребёнка
16.04.1966
Дочь: Чернавских Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Чернавских Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
30.07.1967
Сын: Чернавских Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Чернавских Анна Прокопьевна
Щелкун, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1970