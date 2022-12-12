село Щелкун, село Щелкун, Сысертский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Щелкун

Сысертский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2292Щелкун (Щелкунское, Щелкунская слобода), сел.при оз. Щелкун.692249011001273Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Щелкунская волость
578. Щелкун (Щелкунское, Щелкунская слобода), село бывшее владельческое, при озере Щелкуне, дворов 486, жителей 2881, волостное правление (уездный город в 69 верстах), це Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сысертский район
91550Щелкунсело56°18'с.ш.60°57'в.д.O-41-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сысертский
65722000286с Щелкунсело
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