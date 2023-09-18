Галяминских (Базуева) Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галяминских (Базуева) Елизавета Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1910

Дата смерти

04.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1910

Отец: Базуев Егор Симонович

Мать: Базуева Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
20.07.1945

Дочь: Чернавских Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Кудин Прокопий Епифанович

Юшала, Тугулымский, Свердловская область
Место рождения п. Термигуль, ныне не существует. Недалеко от Юшалы и Луговского.
Смерть
04.04.1992
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