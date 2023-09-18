Галяминских (Базуева) Елизавета Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1910
Дата смерти04.04.1992
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1910
Отец: Базуев Егор Симонович
Рождение ребёнка
20.07.1945
Дочь: Чернавских Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Кудин Прокопий Епифанович
Юшала, Тугулымский, Свердловская область
Место рождения п. Термигуль, ныне не существует. Недалеко от Юшалы и Луговского.
Смерть
04.04.1992