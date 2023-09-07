Кудин Прокопий Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиПосле 1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кудин Епифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Кудина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Кудина Галина Прокопьевна
Мать ребёнка: Кудина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Кудин Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Кудина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
20.07.1945
Дочь: Чернавских Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Галяминских Елизавета Егоровна
Юшала, Тугулымский, Свердловская область
Место рождения п. Термигуль, ныне не существует. Недалеко от Юшалы и Луговского.
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Кудина Валентина Прокопьевна
Мать ребёнка: Кудина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1952
Дочь: Кудина Фаина Прокопьевна
Мать ребёнка: Кудина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудина Мария Михайловна
Смерть
После 1963
пос. Квартал 190, Тугулымского района Свердловской обл
Похоронен в Бахметке. Есть история, что в пьяной ссоре сын Александр уже после армии стукнул отца Прокопия по голове замком и убил насмерть. Если Александр после армии (18 лет + 2 года в армии, через... Показать все