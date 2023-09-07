Кудин Прокопий Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудин Прокопий Епифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

После 1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кудин Епифан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кудин Пётр Прокопьевич

Мать ребёнка: Кудина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Кудина Галина Прокопьевна

Мать ребёнка: Кудина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Кудин Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Кудина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
20.07.1945

Дочь: Чернавских Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Галяминских Елизавета Егоровна

Юшала, Тугулымский, Свердловская область
Место рождения п. Термигуль, ныне не существует. Недалеко от Юшалы и Луговского.
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Кудина Валентина Прокопьевна

Мать ребёнка: Кудина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
26.09.1952

Дочь: Кудина Фаина Прокопьевна

Мать ребёнка: Кудина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудина Мария Михайловна

Смерть
После 1963
пос. Квартал 190, Тугулымского района Свердловской обл
Похоронен в Бахметке. Есть история, что в пьяной ссоре сын Александр уже после армии стукнул отца Прокопия по голове замком и убил насмерть. Если Александр после армии (18 лет + 2 года в армии, через... Показать все
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