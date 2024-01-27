Хоменко Василий Яковлевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1904
Отец: Хоменко Яков Никитич
Мать: Хоменко Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
Около 19.12.1934
Сын: Хоменко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна
Россия
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хоменко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна
Россия
Рождение ребёнка
06.05.1941
Моздок
Рождение ребёнка
01.03.1945
Россия
Рождение ребёнка
26.02.1947
Моздок
Рождение ребёнка
26.07.1949
Россия
Рождение ребёнка
Около 1951
Рождение ребёнка
23.09.1953
Сын: Хоменко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
14.10.1955
Рождение ребёнка
06.11.1957
Смерть
Неизвестно