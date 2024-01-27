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Хоменко Василий Яковлевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

19.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Около 1934 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1904

Отец: Хоменко Яков Никитич

Мать: Хоменко Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
Около 19.12.1934

Сын: Хоменко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна

Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Хоменко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна

Россия
Рождение ребёнка
06.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна

Моздок
Рождение ребёнка
01.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна

Россия
Рождение ребёнка
26.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна

Моздок
Рождение ребёнка
26.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Хоменко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
14.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
06.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоменко Анна Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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