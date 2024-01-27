Хоменко (Бондаренко) Анна Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
Около 19.12.1934
Сын: Хоменко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич
Россия
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хоменко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич
Россия
Рождение ребёнка
06.05.1941
Моздок
Рождение ребёнка
01.03.1945
Россия
Рождение ребёнка
26.02.1947
Моздок
Рождение ребёнка
26.07.1949
Россия
Рождение ребёнка
Около 1951
Рождение ребёнка
23.09.1953
Сын: Хоменко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
14.10.1955
Рождение ребёнка
06.11.1957
Смерть
2000