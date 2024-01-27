Хоменко (Бондаренко) Анна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко (Бондаренко) Анна Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Около 1934 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Бондаренко Илларион Николаевич

Мать: Бондаренко Поросковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 19.12.1934

Сын: Хоменко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Хоменко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
06.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич

Моздок
Рождение ребёнка
01.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
26.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич

Моздок
Рождение ребёнка
26.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Хоменко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
14.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
06.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Василий Яковлевич

Смерть
2000
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