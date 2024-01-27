Хоменко Владимир Васильевич
Место рожденияРоссия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Дата рождения23.09.1953
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1953
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
14.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2012
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Похороны
Неизвестно
Россия Моздок