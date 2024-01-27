Хоменко Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоменко Владимир Васильевич

Хоменко Владимир Васильевич

Место рождения

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий

Дата рождения

23.09.1953

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1953

Отец: Хоменко Василий Яковлевич

Мать: Хоменко Анна Илларионовна

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
14.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Похороны
Неизвестно
Россия Моздок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close