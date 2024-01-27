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Хоменко Николай Васильевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 19.12.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.12.1934

Отец: Хоменко Василий Яковлевич

Мать: Хоменко Анна Илларионовна

Россия
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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